Следы кислоты нашли в резиденции саудовского генконсула в Стамбуле

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Следы ядовитых веществ нашли в колодце на территории резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле, где было обнаружено тело обозревателя The Washington Post.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственный источник в турецкой прокуратуре.

"Мы знаем, что турецкие следователи работали в резиденции в ночь с 16 на 17 октября и хотели добиться полного доступа в сад и к колодцу, но не получили разрешения. Однако им удалось быстро взять образцы щупом с верхней части колодца. Их потом исследовали и нашли подтверждение наличия плавиковой кислоты и других химикатов", — рассказал корреспондент телеканала Эндрю Симмонс.

По словам журналиста, результаты анализа образцов показали присутствие фтористоводородных и других химических веществ.

Ранее сыновья Хашогджи попросили передать им тело отца, чтобы семья могла достойно похоронить его в Саудовской Аравии.