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Следующий саммит НАТО пройдет в 2023 году в Литве

Следующий саммит НАТО пройдет в 2023 году в Литве Следующая встреча глав государств и правительств стран НАТО пройдет в 2023 году в Вильнюсе.
Другие страны
30 июня 2022 г. 16:13
Следующий саммит НАТО пройдет в 2023 году в Литве

Следующая встреча глав государств и правительств стран НАТО пройдет в 2023 году в Вильнюсе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита в Мадриде.

"Мы вновь встретимся в следующем году в литовском Вильнюсе", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что саммит НАТО в Мадриде стал историческим, так как лидеры стран альянса приняли ряд важных решений, а также утвердили новую стратегическую концепцию организации.

Саммит НАТО проходит в Мадриде 28-30 июня. Альянс разработал и принял новую Стратегическую концепцию с учетом актуальных событий на международной арене и стратегических перспектив развития организации. Россия в ней названа "самой значительной угрозой".

Кроме того, НАТО официально пригласил Финляндию и Швецию стать членами альянса.

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Версия на английском языке Next NATO summit to be held in 2023 in Lithuania

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