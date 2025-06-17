Следующий саммит "Центральная Азия - Китай" пройдет в 2027 году в КНР

Следующий саммит "Центральная Азия - Китай" пройдет в 2027 году в КНР

Следующий саммит "Центральная Азия - Китай" пройдет в 2027 году в Китае.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

Генеральный секретарь секретариата формата "Центральная Азия - Китай" Сунь Вэйдун сообщил, что по итогам форума главы государств подписали Астанинскую декларацию, а также Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Вэйдун отметил, что главы государств провели "обстоятельный обмен мнениями", обсудили достижения и перспективы саммита, вопросы развития многогранного сотрудничества, региональные и международные вопросы и "вышли на целый ряд договоренностей".