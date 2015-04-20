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    Следующий раунд переговоров по ситуации в Сирии может пройти в Нью-Йорке

    Первый раунд переговоров прошел в Москве в январе 2015 года

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Следующий раунд сирийских переговоров с участием правительства Сирии и представителей оппозиции может пройти в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в мае, пишет Sputnik со ссылкой на источник.

    По данным источника, в штаб-квартире уже идут приготовления к встрече. Предположительно, в переговорах примут участие делегации из России, США, Катара, Саудовской Аравии и Турции.

    Первый раунд переговоров прошел в Москве в январе 2015 года, напоминает Report со ссылкой на Росбалт. Тогда Дамаск поддержал ряд инициатив оппозиции. Апрельский раунд, состоявшийся также в Москве с участием официальной делегации президента Сирии Башара Асада и представителей нескольких оппозиционных движений, завершился безрезультатно.

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