Следующий раунд переговоров по ситуации в Сирии может пройти в Нью-Йорке

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Следующий раунд сирийских переговоров с участием правительства Сирии и представителей оппозиции может пройти в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в мае, пишет Sputnik со ссылкой на источник.

По данным источника, в штаб-квартире уже идут приготовления к встрече. Предположительно, в переговорах примут участие делегации из России, США, Катара, Саудовской Аравии и Турции.

Первый раунд переговоров прошел в Москве в январе 2015 года, напоминает Report со ссылкой на Росбалт. Тогда Дамаск поддержал ряд инициатив оппозиции. Апрельский раунд, состоявшийся также в Москве с участием официальной делегации президента Сирии Башара Асада и представителей нескольких оппозиционных движений, завершился безрезультатно.