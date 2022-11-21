Следующий форум Европейского политического сообщества пройдет в Молдове

Второй форум Европейского политического сообщества пройдет в июне 2023 года в Молдове.

Второй форум Европейского политического сообщества пройдет в июне 2023 года в Молдове.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник в своем коммюнике МИД Франции по итогам состоявшейся в Париже донорской конференции по поддержке Молдовы.

"Участники парижской встречи приветствовали решение Молдовы организовать в июне 2023 года следующий форум Европейского политического сообщества, - отмечается в сообщении. - Этот форум призван стать важным этапом в обсуждении политического и стратегического будущего Европы".

В заявлении выражается поддержка реформ, проводимых молдавскими властями для подготовки к вступлению в Европейский союз.

Участники парижской встречи также заявили о готовности оказать помощь республике в области энергетики в преддверии зимнего сезона.

С инициативой сбора пожертвований для Молдовы на преодоление различных кризисов выступили весной Германия, Румыния и Франция. Это уже третья встреча в рамках инициативы.