Следующий форум Европейского политического сообщества пройдет в Молдове

Второй форум Европейского политического сообщества пройдет в июне 2023 года в Молдове.
"Участники парижской встречи приветствовали решение Молдовы организовать в июне 2023 года следующий форум Европейского политического сообщества, - отмечается в сообщении. - Этот форум призван стать важным этапом в обсуждении политического и стратегического будущего Европы".
В заявлении выражается поддержка реформ, проводимых молдавскими властями для подготовки к вступлению в Европейский союз.
Участники парижской встречи также заявили о готовности оказать помощь республике в области энергетики в преддверии зимнего сезона.
С инициативой сбора пожертвований для Молдовы на преодоление различных кризисов выступили весной Германия, Румыния и Франция. Это уже третья встреча в рамках инициативы.