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Следующее заседание по делам Нетаньяху состоится в декабре

Следующее заседание по делам Нетаньяху состоится в декабре Следующее, третье по счету заседание по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху состоится в Окружном суде Иерусалима 6 декабря.
Другие страны
26 июля 2020 г. 17:53
Следующее заседание по делам Нетаньяху состоится в декабре

Следующее, третье по счету заседание по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху состоится в Окружном суде Иерусалима 6 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье израильское государственное радио Kan.

По данным радиостанции, присутствие Нетаньяху в зале суда 6 декабря является обязательным. Отметим, что ранее суд приказал премьеру прибыть на первое заседание по его делам 24 мая, но он отсутствовал на втором заседании 19 июля, где был представлен адвокатами.

В свою очередь, газета Yedioth Ahronoth отмечает, что слушание неделю назад носило технический характер и было посвящено определению порядка ведения дела и обсуждению дат для выступлений свидетелей. Судьи решили, что представление доказательной базы по делам главы кабмина начнется в январе 2021 года и будет проходить три раза в неделю: по понедельникам, вторникам и средам в присутствии обвиняемого.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu yenidən məhkəmə qarşısına çıxarılacaq
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