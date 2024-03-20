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Миссия ООН по расследованию преступлений ИГ в Ираке завершит работу, не достигнув результатов

Миссия ООН по расследованию преступлений ИГ в Ираке завершит работу, не достигнув результатов Следственная группа ООН по содействию расследованию преступлений террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) (ЮНИТАД) вынуждена завершить работу, не доведя до конца расследования в силу ухудшения отношений с иракским правительством.
Другие страны
20 марта 2024 г. 14:10
Миссия ООН по расследованию преступлений ИГ в Ираке завершит работу, не достигнув результатов

Следственная группа ООН по содействию расследованию преступлений террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) (ЮНИТАД) вынуждена завершить работу, не доведя до конца расследования в силу ухудшения отношений с иракским правительством.

Как передает Report, об этом в интервью агентству Reuters сообщил глава ЮНИТАД Кристиан Ритшер.

"Нам нужно больше времени... Если вы посмотрите на конечную дату - сентябрь 2024 года, мы не сможем завершить все расследования, а также другие проекты, такие как создание центрального архива для миллионов улик", - сказал он.

Ритшер отметил, что в сентябре прошлого года Совет Безопасности ООН по просьбе Ирака продлил мандат агентства лишь на один последний год.

Международные спонсоры и доноры ЮНИТАД рассчитывали, что работа будет продолжаться еще несколько лет, сказал он.

Советник премьера Ирака по иностранным делам Фархад Алаалдин в свою очередь заявил агентству, что ЮНИТАД не сотрудничала продуктивно с иракскими властями.

"С нашей точки зрения, миссия завершилась, мы ценим проделанную работу, но пришло время двигаться дальше", - сказал он, отметив, что миссия не ответила на неоднократные просьбы поделиться доказательствами и теперь должна сделать это до завершения своей деятельности.

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