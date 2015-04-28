​Следовавший из Харькова в Киев поезд сошел с рельсов

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Скоростной поезд марки Hyundai сообщением Харьков-Киев во вторник вечером сошел с рельсов, жертв и пострадавших нет.

Как передает Report, об этом сообщает "Громадське ТВ" со ссылкой на пассажира поезда.

"Согласно информации, проехав около 20 километров, поезд начал медленно ехать, после чего третий вагон полностью сошел с рельсов. На участке пути неподалеку стояла ремонтная техника. В результате инцидента пострадавших нет", - говорится в сообщении телеканала.