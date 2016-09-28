Следователи международной группы усмотрели причастность России к гибели MH17

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Международная группа, расследующая гибель малайзийского «Боинга» в Донбассе в июле 2014 года, пришла к выводу, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого была выпущена уничтожившая самолет ракета, доставили в Украину из России. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом на встрече с родственниками погибших сообщил глава группы, голландский прокурор Фред Вестербеке.

Помимо этого, следователи заявили родственникам жертв, что Вооруженные силы Украины никак не связаны с гибелью лайнера.

В ближайшее время в Гааге следователи должны огласить промежуточные итоги работы расследования.

В состав международной следственной группы входят представители Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины, действующие при поддержке резолюции Совета Безопасности ООН.

Выводы группы могут стать основой для уголовного преследования.

"Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над юго-востоком Украины в июле 2014 года. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.