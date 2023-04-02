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Sky: В Афганистане под стражей содержатся трое граждан Великобритании

Sky: В Афганистане под стражей содержатся трое граждан Великобритании Власти Афганистана содержат под стражей троих граждан Великобритании.
Другие страны
2 апреля 2023 г. 01:18
Sky: В Афганистане под стражей содержатся трое граждан Великобритании

Власти Афганистана содержат под стражей троих граждан Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщил британский телеканал Sky News.

В МИД королевства подтвердили, что в стране, где у власти с августа 2021 года находится движение "Талибан", действительно были задержаны несколько британцев.

"Мы прикладываем все усилия для того, чтобы обеспечить консульский доступ для задержанных в Афганистане британских граждан и оказываем поддержку их семьям", - заявили журналистам в ведомстве.

По данным телеканала, среди задержанных - 23-летний видеоблогер Майлз Ратледж, получивший известность благодаря "туристическим поездкам" в горячие точки. Он находился в Кабуле во время падения прозападного правительства и возращения "Талибана" к власти и был эвакуирован британскими военными. В марте он перестал публиковать записи в социальных сетях, предположительно вернувшись в Афганистан.

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Версия на азербайджанском языке “Sky”: Əfqanıstanda üç Britaniya vətəndaşı həbsdə saxlanılır

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