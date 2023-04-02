Sky: В Афганистане под стражей содержатся трое граждан Великобритании

Власти Афганистана содержат под стражей троих граждан Великобритании.
Как передает Report, об этом сообщил британский телеканал Sky News.
В МИД королевства подтвердили, что в стране, где у власти с августа 2021 года находится движение "Талибан", действительно были задержаны несколько британцев.
"Мы прикладываем все усилия для того, чтобы обеспечить консульский доступ для задержанных в Афганистане британских граждан и оказываем поддержку их семьям", - заявили журналистам в ведомстве.
По данным телеканала, среди задержанных - 23-летний видеоблогер Майлз Ратледж, получивший известность благодаря "туристическим поездкам" в горячие точки. Он находился в Кабуле во время падения прозападного правительства и возращения "Талибана" к власти и был эвакуирован британскими военными. В марте он перестал публиковать записи в социальных сетях, предположительно вернувшись в Афганистан.