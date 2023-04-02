Sky: В Афганистане под стражей содержатся трое граждан Великобритании

Власти Афганистана содержат под стражей троих граждан Великобритании.

Власти Афганистана содержат под стражей троих граждан Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщил британский телеканал Sky News.

В МИД королевства подтвердили, что в стране, где у власти с августа 2021 года находится движение "Талибан", действительно были задержаны несколько британцев.

"Мы прикладываем все усилия для того, чтобы обеспечить консульский доступ для задержанных в Афганистане британских граждан и оказываем поддержку их семьям", - заявили журналистам в ведомстве.

По данным телеканала, среди задержанных - 23-летний видеоблогер Майлз Ратледж, получивший известность благодаря "туристическим поездкам" в горячие точки. Он находился в Кабуле во время падения прозападного правительства и возращения "Талибана" к власти и был эвакуирован британскими военными. В марте он перестал публиковать записи в социальных сетях, предположительно вернувшись в Афганистан.