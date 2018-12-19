Sky: переговоры по афганскому урегулированию в ОАЭ завершились положительно

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Переговоры по афганскому урегулированию в Объединенных Арабских Эмиратах с участием движения "Талибан" и представителями США завершились положительно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает в среду телеканал Sky News Arabia.

"Двухдневные переговоры в Абу-Даби между талибами и Соединенными Штатами, которые проходили под патронажем ОАЭ при участии Саудовской Аравии и Пакистана, дали положительные результаты для всех сторон, - приводит телеканал слова эмиратской стороны. - Следующая встреча состоится в Абу-Даби уже для завершения процесса примирения в Афганистане". Более подробно об итогах этой конференции не сообщается.

Между тем, по информации из Исламабада, США предлагает талибам заключить мирный договор на полгода. "Талибан" взамен требует от Вашингтона выполнить ряд требований, в том числе освободить всех заключенных членов организации, снять запрет на передвижение лидерам движения, определить дату вывода американского воинского контингента с территории Афганистана. При этом гарантами возможного перемирия, настаивают талибы, должны выступить Пакистан, Саудовская Аравия и ОАЭ.