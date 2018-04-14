Sky News прервал эфир с указавшим на бессмысленность химатаки в Сирии экспертом - ВИДЕО

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Ведущая британского телеканала Sky News прервала эфир с экс-командующим подразделением ВС Великобритании в Ираке, генералом в отставке Джонатаном Шоу, когда он начал говорить о бессмысленности предполагаемой химической атаки в Думе для властей Сирии.

Как передает Report, Шоу во время выступления в прямом эфире начал говорить, что одерживающим победу сирийским властям не было смысла использовать химическое оружие в сложившейся ситуации.

«Я полагаю, что мы кое-что упускаем из вида… а именно — какой же мотив мог толкнуть Сирию на химическую атаку в это время и в этом месте. Сирийцы ведь побеждают», — сказал он, добавив, что об этом говорят, в частности, американские военные.

Он добавил, что даже президент США Дональд Трамп написал в Twitter о скорой победе над террористами и последующем уходе американцев из Сирии.

«И вдруг мы получаем химическую атаку», — попытался продолжить эксперт.

Ведущая неожиданно прервала военного и не дала ему договорить до конца.

«Простите, нам очень жаль, вы ждали нас так долго, но мы должны прерваться. Очень сожалеем», — заявила ведущая, после чего связь с военным была прервана.