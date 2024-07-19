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Sky News прекратил вещание на фоне масштабного сбоя

Sky News прекратил вещание на фоне масштабного сбоя Британский телеканал Sky News остановил вещание в прямом эфире на фоне масштабного технологического сбоя по всему миру.
Другие страны
19 июля 2024 г. 11:48
Sky News прекратил вещание на фоне масштабного сбоя

Британский телеканал Sky News остановил вещание в прямом эфире на фоне масштабного технологического сбоя по всему миру.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении телеканала.

"Мы приносим извинения за сбой в вещании. Мы надеемся восстановить сигнал Sky News в скором времени", - сказано в заявлении.

Отметим, что по всему миру произошел сбой в работе устройств с операционной системой Windows. Сбой затронул работу аэропортов, авиакомпаний, банков, трейдеров и операторов связи.

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