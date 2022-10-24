Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии

Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства после отставки Лиз Трасс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в воскресенье вечером заявлении Джонсона.

"Я думаю, что у меня хорошие шансы привести Консервативную партию к победе на (всеобщих) выборах в 2024 году, - говорится в заявлении. - Есть большая вероятность, что я был бы успешен на (партийных) выборах среди членов Консервативной партии и что я мог бы вернуться на Даунинг-стрит в пятницу (28 октября). Но в течение последних дней я, к сожалению, пришел к выводу, что это просто будет неправильно".