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Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии

Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании.
Другие страны
24 октября 2022 г. 00:11
Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства после отставки Лиз Трасс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в воскресенье вечером заявлении Джонсона.

"Я думаю, что у меня хорошие шансы привести Консервативную партию к победе на (всеобщих) выборах в 2024 году, - говорится в заявлении. - Есть большая вероятность, что я был бы успешен на (партийных) выборах среди членов Консервативной партии и что я мог бы вернуться на Даунинг-стрит в пятницу (28 октября). Но в течение последних дней я, к сожалению, пришел к выводу, что это просто будет неправильно".

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Версия на азербайджанском языке Boris Conson yenidən Baş nazir olmaqdan imtina edib

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