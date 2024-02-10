Sky news: Бывший глава Генштаба Украины Залужный однажды может стать соперником Зеленского

Бывший главком вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный может стать политическим соперником действующего президента Украины Владимира Зеленского на будущих выборах.

Бывший главком вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный может стать политическим соперником действующего президента Украины Владимира Зеленского на будущих выборах.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье британской телерадиовещательной компании Sky news.

"Что касается Залужного, аналитики давно размышляли о том, может ли он однажды стать политическим соперником президента Зеленского на будущих выборах. Генерал Эйзенхауэр - верховный главнокомандующий экспедиционными силами союзников в Европе во время Второй мировой войны - не имел явных политических амбиций в конце войны, однако всего несколько лет спустя стал 34-м президентом США", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что на данном этапе вероятность того, что генерал Залужный займется политической деятельностью до окончания войны с Россией, очень мала.

"Залужный зарекомендовал себя популярным и умелым лидером военного времени, и будет очень сложно повторить его путь. Но иногда перемены приносят новые перспективы и возможности, и президент Зеленский будет надеяться, что это изменение изменит ход войны с Россией. Однако время не на стороне президента Зеленского, и ему, вероятно, потребуется нечто большее, чем смена военного руководства, чтобы переломить ход войны в пользу Украины", - говорится в статье.