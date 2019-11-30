СМИ: Британская полиция проводит обыск в квартире лондонского террориста

Полиция Британии проводит обыск в квартире Усмана Хана, напавшего накануне с ножом на людей на Лондонском мосту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News.

По его данным, обыск идет в городке Танстолл (графство Стаффордшир), где проживал 28-летний преступник. Одновременно следственные действия продолжаются и на Лондонском мосту, который продолжает оставаться закрытым для публики.

В 2012 году У.Хан был признан виновным в намерении взорвать Лондонскую фондовую биржу. После этого он был приговорен к бессрочному сроку заключения, однако после успешной апелляции его адвокатов срок был сокращен до 16 лет. В декабре прошлого года, отбыв в тюрьме семь лет, Хан был освобожден и был обязан носить электронный браслет.