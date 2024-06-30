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Sky: "Большая авантюра" Макрона с досрочными выборами обречена на провал

Sky: "Большая авантюра" Макрона с досрочными выборами обречена на провал "Большая авантюра" Эмманюэля Макрона с проведением досрочных парламентских выборов, вероятно, потерпит фиаско.
Другие страны
30 июня 2024 г. 09:04
Sky: Большая авантюра Макрона с досрочными выборами обречена на провал

"Большая авантюра" Эмманюэля Макрона с проведением досрочных парламентских выборов, вероятно, потерпит фиаско.

Как передает Report, об этом говорится в статье европейского корреспондента телеканала Sky News Адам Парсонс.

Он отмечает, что опросы общественного мнения показывают, что в ходе предстоящего голосования перевес окажется на стороне правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение", второе место займет объединение левых сил, а партия Макрона станет лишь третьей. В этом случае кресло премьер-министра займет 28-летний председатель партии "Национальное объединение" Жордан Барделла, политические идеи которого в большинстве своем противоположны взглядам действующего президента.

Подчеркивается, что еще перед выборами в Европарламент было понятно, что партия французского президента, скорее всего, потерпит поражение. При этом Макрон после поражения объявил о роспуске парламента страны и назначил досрочные выборы.

"Его логика заключалась в том, что нация каким-то образом образумится и отвернется от радикальной политики в целом и от "Национального объединения" в частности. И очевидно, руководствуясь своей непоколебимой верой в себя, он ошибся", - заключил Парсонс.

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Версия на азербайджанском языке Sky News: Makronun seçkilərlə bağlı avantürası uğursuzluqla nəticələnə bilər

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