Скрипаля выписали из больницы

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль выписан из больницы в Солсбери.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Управление здравоохранения региона Солслбери.

Напомним, в начале апреля была также выписана его дочь Юлия Скрипаль.

4 марта Сергей Скрипаль, российский военный разведчик, до 1999 года сотрудник ГРУ, и его 33-летняя дочь Юлия, приехавшая из Москвы навестить отца, были найдены без сознания на скамейке близ торгового центра в Солсбери. Их экстренно госпитализировали в больницу в состоянии тяжёлого отравления редким нервно-паралитическим веществом. Оба оказались в реанимации в состоянии комы. Всего в результате инцидента пострадал 21 человек, в том числе госпитализирован первым прибывший на место события полицейский Ник Бейли.

Глава контртеррористического отдела Скотланд-Ярда заявил, что отравление было совершено при помощи нервно-паралитического отравляющего вещества, которое впоследствии было идентифицировано как боевое отравляющее вещество класса "Новичок". Лондон квалифицировал отравление Скрипаля как покушение на убийство, обвинив в этом Москву

В свою очередь Москва категорически это отрицает, тем не менее выразив согласие сотрудничать со следствием.