Скрипалей отравили не "Новичком", заявил разработчик

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Доклад ОЗХО по инциденту в Солсбери говорит о том, что в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей не использовалось отравляющее боевое вещество "Новичок".

Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости один из разработчиков системы химического оружия "Новичок", к которой британцы приравнивают вещество А234.

"Данные ОЗХО, что использовалось токсичное химическое вещество высокой чистоты, доказывают, что это был не "Новичок". Если бы в той гелеобразной субстанции, которую британцы нашли на ручке двери дома Скрипалей, было чистое вещество "Новичок", Скрипали не отошли бы от этой двери и на 50 метров. Они погибли бы тут же. Тем более, сам "Новичок" — это сложное нервно-паралитическое вещество, состоящее из смеси большого количества разных компонентов и добавок, которые по-разному разлагаются. Если найдено какое-то чистое вещество, это уже не "Новичок", — говорит специалист.

По его словам, если бы для отравления Скрипалей использовался "Новичок", специалисты ОЗХО нашли бы разные компоненты, которые со временем распадаются на нетоксичные составляющие. Однако тогда бы они не могли говорить о покушении с применением токсичного вещества.