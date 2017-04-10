Скотленд-Ярд впервые возглавила женщина

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Впервые за 188-летнюю историю лондонскую полицию Скотленд-Ярд возглавила женщина.

Как сообщает Report со ссылкой на DW, 10 апреля к работе на новом посту приступила 56-летняя Крессида Дик.

В числе ее важнейших задач во главе Скотленд-Ярда, располагающего бюджетом в более чем 3 миллиарда фунтов в год, будет укрепление безопасности в мегаполисе, недавно вновь ставшем целью террористов.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, Дик обладает "уникальными качествами, необходимыми для того, чтобы справиться со сложными задачами, стоящими перед руководителем лондонской полиции". В свою очередь мэр Лондона Садик Хан заявил об "историческом дне для Лондона".

В полиции Крессида Дик работает уже более 30 лет. Последнее время выпускница Оксфордского университета занимала должность в министерстве иностранных дел Великобритании. Теперь в подчинении Дик находятся около 43 тысяч сотрудников.