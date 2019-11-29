Скотленд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом

Нападение мужчины с ножом на прохожих на Лондонском мосту, в результате чего ранения получили несколько человек, классифицируется как теракт.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил в пятницу журналистам глава контртеррористического подразделения столичной полиции Нил Басу.

"Я сейчас могу подтвердить, что инцидент был квалифицирован как теракт", - сказал он, добавив, что нападавший был ликвидирован. "Подозреваемый был застрелен вооруженным сотрудниками столичной полиции. Я могу подтвердить, что подозреваемый погиб на месте", - сказал Басу.

По его словам, на нападавшем был надет фальшивый пояс смертника.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже выразил соболезнования пострадавшим во время теракта.

"Мои мысли сейчас с теми, кто пострадал в результате этого ужасного происшествия и с их родными", - написал он в Twitter.