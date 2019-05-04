Скотленд-Ярд не будет заводить дело об утечке информации с заседания британского СБ

Полиция Лондона не будет заводить дело об утечке информации с заседания британского Совета безопасности и расследовать этот инцидент, который стал причиной увольнения министра обороны Гэвина Уильямсона.

Об этом в субботу заявил замглавы Скотленд-Ярда Нил Басу, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я с удовлетворением отмечаю, что распространение этой информации нельзя приравнивать к уголовным преступлениям", - отметил Басу, добавив, что закон о государственной тайне нарушен не был.

"Утечка не нанесла ущерба общественным интересам на том уровне, где необходимо было бы заводить дело о совершении госслужащим должностного преступления. В этих обстоятельствах было бы неуместно проводить полицейское расследование", - подчеркнул замглавы Скотленд-Ярда.

После заседания Совбеза, на котором при поддержке премьер-министра Терезы Мэй было принято решение допустить китайскую корпорацию Huawei к созданию неключевых технологий британской сети мобильной связи пятого поколения (5G), в том числе антенной системы и другой "непрофильной" инфраструктуры, информация о ходе этого секретного совещания стала достоянием газеты The Daily Telegraph.