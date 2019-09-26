Скончался экс-президент Франции Жак Ширак

Экс-президент Франции Жак Ширак скончался на 87-ом году жизни, сообщает Report со ссылкой на France Presse.

Жак Ширак - французский государственный и политический деятель, президент Франции (с 1995 по 2007 год).

16 мая 2007 года Жак Ширак сложил полномочия президента и покинул Елисейский дворец. С этого момента Жак Ширак стал по праву и пожизненно членом Конституционного совета Франции.

15 декабря 2011 года был осужден на 2 года условно за превышение служебных полномочий и растрату.