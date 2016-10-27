Скончался старейший член японской императорской семьи

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Дядя императора Японии Акихито, старейший член японской императорской семьи принц Микаса скончался cегодня на 101 году жизни. Как сообщает Report со ссылкой на японские СМИ, об этом заявили в Управлении императорского двора.
В середине мая текущего года принц Микаса был госпитализирован с подозрением на острое воспаление легких. В конце июня принц Микаса перенес операцию на сердце.
Принц Микаса был младшим братом отца действующего императора Японии Акихито Хирохито и пятым в ряду потенциальных наследников на Хризантемовый трон.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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