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    Скончался старейший член японской императорской семьи

    Принц Микаса скончался cегодня на 101-ом году жизни

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Дядя императора Японии Акихито, старейший член японской императорской семьи принц Микаса скончался cегодня на 101 году жизни. Как сообщает Report со ссылкой на японские СМИ, об этом заявили в Управлении императорского двора.

    В середине мая текущего года принц Микаса был госпитализирован с подозрением на острое воспаление легких. В конце июня принц Микаса перенес операцию на сердце.

    Принц Микаса был младшим братом отца действующего императора Японии Акихито Хирохито  и пятым в ряду потенциальных наследников на Хризантемовый трон. 

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