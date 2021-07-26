Скончался совершивший покушение на временного президента Мали

Мужчина, задержанный за совершение покушения на временного президента Мали Ассими Гоиту скончался.

Мужчина, задержанный за совершение покушения на временного президента Мали Ассими Гоиту скончался.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщило правительство страны.

"После нападения на президента переходного периода... полковника Ассими Гоиту 20 июля в Большой мечети Бамако было возбуждено дело по подозрению в покушении на убийство и создание угрозы безопасности государства. Виновный в совершении нападения был сразу же задержан охранниками. В ходе расследований, позволивших выявить подтверждающие признаки правонарушений, состояние его здоровья ухудшилось. После того, как он попал в университетский больничный центр... он, к сожалению скончался", - зачитал в эфире национального телеканала ORTM заявление правительства ведущий.

Власти приказали провести вскрытие для выяснения причин смерти. Отмечается при этом, что смерть мужчины "не мешает продолжению расследования".

Агентство Франс Пресс сообщало ранее, что покушение на президента переходного периода было совершено в минувший вторник во время молитвы по случаю Гурбан байрамы в Большой мечети Бамако. Молодой человек попытался ударить Гоиту сзади, но вместо него ранил другого мужчину. Власти Мали впоследствии подтвердили, что злоумышленник пытался напасть на Гоиту, спецслужбам удалось задержать и обезвредить нападавшего. Сам Гоита заявил вскоре после нападения, что чувствует себя хорошо.