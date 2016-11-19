Скончался совершивший первую в мире пересадку искусственного сердца хирург

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Совершивший первую в мире пересадку искусственного сердца хирург Дентон Кули скончался в США на 97-ом году жизни, передает Report со ссылкой на РБК.

Д.Кули был одним из самых известных кардиохирургов в мире.

По словам представителя детской больницы Техаса, Кули умер еще в пятницу утром, 18 ноября, в своем доме в Хьюстоне в окружении четырех своих дочерей.

Отмечается, что Кули за свою жизнь прооперировал около 100 тыс. человек, а также разработал множество методов, используемых в сердечно-сосудистой хирургии. За это он был удостоен ряда наград, в частности, Президентской медали Свободы, одна из наивысших премий для гражданских лиц в США.

Кули известен тем, что в 1968 году впервые в мире он осуществил успешную пересадку сердца, а в апреле 1969 года - провел операцию по пересадке искусственного сердца пациенту. Имплант был пересажен 47-летнему жителю Иллинойса Хаскеллу Карпу. Искусственное сердце поддерживало жизнь пациента в течение 65 часов, после чего ему пересадили настоящее.