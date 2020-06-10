Пьер Нкурунзиза https://report.az/storage/news/b79355a8a214083d7abb6053d12fb261/9c416461-b928-4f23-b13a-8a2eff461f0b_292.jpg

На 55-м году жизни скончался президент Бурунди Пьер Нкурунзиза.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом говорится в заявлении правительства страны.

Согласно информации, причиной смерти главы государства стал сердечный приступ.

Как сообщается, президент почувствовал недомогание в ночь на 7 июня, после чего его госпитализировали.

Впоследствии Нкурунзиза стало лучше, но уже днем 8 июня его самочувствие резко ухудшилось.

Врачи боролись за жизнь президента в течение нескольких часов, но спасти его не удалось.

Пьер Нкурунзиза занимал пост президента Бурунди с 26 августа 2005 по 8 июня 2020 года.