Наверх

Скончался президент Бурунди

​Скончался президент Бурунди

Пьер Нкурунзиза

На 55-м году жизни скончался президент Бурунди Пьер Нкурунзиза.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом говорится в заявлении правительства страны.

Согласно информации, причиной смерти главы государства стал сердечный приступ.

Как сообщается, президент почувствовал недомогание в ночь на 7 июня, после чего его госпитализировали.

Впоследствии Нкурунзиза стало лучше, но уже днем 8 июня его самочувствие резко ухудшилось.

Врачи боролись за жизнь президента в течение нескольких часов, но спасти его не удалось.

Пьер Нкурунзиза занимал пост президента Бурунди с 26 августа 2005 по 8 июня 2020 года.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!