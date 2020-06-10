На 55-м году жизни скончался президент Бурунди Пьер Нкурунзиза.
Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом говорится в заявлении правительства страны.
Согласно информации, причиной смерти главы государства стал сердечный приступ.
Как сообщается, президент почувствовал недомогание в ночь на 7 июня, после чего его госпитализировали.
Впоследствии Нкурунзиза стало лучше, но уже днем 8 июня его самочувствие резко ухудшилось.
Врачи боролись за жизнь президента в течение нескольких часов, но спасти его не удалось.
Пьер Нкурунзиза занимал пост президента Бурунди с 26 августа 2005 по 8 июня 2020 года.