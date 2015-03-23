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    ​Скончался "отец сингапурской нации" Ли Куан Ю

    Он несколько дней назад госпитализирован с пневмонией в крайне тяжелом состоянии

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ "Отец сингапурской нации" Ли Куан Ю скончался вечером в воскресенье на 92-м году жизни.

    Как передает Report со ссылкой на ББС, он несколько дней назад госпитализирован с пневмонией в крайне тяжелом состоянии.

    Ли управлял островом на посту премьер-министра в течение 31 года: с момента как Сингапур получил независимость в 1959 году.

    Экономические реформы, инициированные политиком, привели бывшую британскую колонию к экономическому благоденствию, однако правозащитники критиковали Ли за ограничение политических и личных свобод граждан.

    "Премьер-министр с глубокой скорбью сообщает об уходе господина Ли Куан Ю, первого премьер-министра Сингапура. Господин Ли мирно скончался в главном госпитале Сингапура", - говорится в сообщении правительства.

    В Сингапуре со времен правления Ли действует законодательство, крайне жестко регламентирующее свободу самовыражения жителей острова.

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