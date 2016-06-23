​Скончался обвиняемый США в коррупции экс-председатель Генассамблеи ООН

Баку. 23 Июня. REPORT.AZ/ Бывший председатель Генеральной Ассамблеи ООН Джон Эш, обвиняемый властями США в получении взятки в 1,3 миллиона долларов, скончался.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на его адвоката.

В октябре прошлого года прокуратура Нью-Йорка начала расследование коррупционной схемы с возможным участием должностных лиц ООН, связанной со строительством недвижимости в китайском Макао. Обвинения были выдвинуты в отношении китайского девелопера Нг Лап Сэнга и связанных с ним лиц, к делу оказался причастен бывший президент Генеральной Ассамблеи ООН и постпред Антигуа и Барбуда Джон Эш.

По данным следствия, общий объем взяток, выплаченных Эшу китайскими бизнесменами, занимавшимися строительством недвижимости в Макао, составил 1,3 миллиона долларов. Эшу был 61 год.