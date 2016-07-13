​Скончался Горан Хаджич, лидер хорватских сербов во время войны в Югославии

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Лидер хорватских сербов во время войны в Югославии Горан Хаджич, обвинявшийся Международным трибуналом в Гааге в военных преступлениях, скончался в Сербии в возрасте 57 лет. Об этом передает Report со ссылкой на Би-Би-Си.

В прошлом году он был освобожден из-под ареста, после того как у него диагностировали опухоль мозга.

Судебный процесс тогда был приостановлен на неопределенный срок в связи с болезнью обвиняемого.

Во время войны в Хорватии в 1991-1995 годах Хаджич командовал отрядам хорватских сербов и был лидером самопровозглашенной республики Сербская Краина.

Всего в списке обвиняемых Гаагским трибуналом по военным преступлениям в бывшей Югославии значился 161 человек.

Горана Хаджича арестовали в 2011 году, поле того как он скрывался семь лет.

Он обвинялся по 14 пунктам, включая военные преступления и преступления против человечности.

Его считают ответственным за Вуковарскую резню в 1991 году, когда почти 300 человек были убиты сербскими ополченцами, и за депортацию более 20 тысяч человек после захвата Вуковара.