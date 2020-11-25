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Скончался экс-президент Нигера

Скончался экс-президент Нигера 24 ноября умер бывший президент Нигера Мамаду Танджа
Другие страны
25 ноября 2020 г. 04:36
Скончался экс-президент Нигера
Мамаду Танджа

24 ноября умер бывший президент Нигера Мамаду Танджа.

Как передает Report, об этом в своем Twitter сообщил действующий президент страны Махамаду Иссуфу.

Бывший глава государства скончался в возрасте 82 лет.

"Я выражаю искренние соболезнования его скорбящей семье и народу Нигера. Пусть его душа покоится с миром", — написал Иссуфу.

Танджа был избран президентом на первый срок в 1999 году. Затем он стал победителем президентской гонки в 2004 году. В феврале 2010 года Танджа был свергнут в результате военного переворота.

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