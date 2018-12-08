Скончался экс-президент Колумбии

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Экс-президент Колумбии Белисарио Бетанкур скончался в пятницу в столице страны Боготе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило медицинское подразделение фонда Santa Fe de Bogota.

"Медицинское управление фонда информирует о кончине экс-президента республики Колумбия Белисарио Бетанкура Куартаса 7 декабря", - говорится в коммюнике.

Бетанкур занимал пост главы Колумбии в 1982-1986 годах. Именно на период его правления пришлось начало поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта с Революционными вооруженными силами Колумбии (РВСК) и рядом других повстанческих движений. В 1984 году даже были подписаны первые договоренности о прекращении огня.

Бетанкур запомнился также тем, что отказался сделать Колумбию местом проведения чемпионата мира по футболу в 1986 году, сославшись на отсутствие финансирования. В итоге футбольное первенство тогда приняла Мексика.

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