Скончался экс-президент Чили, сменивший на посту Пиночета

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Бывший президент Чили Патрисио Эйлвин, управлявший страной с 1990 по 1994 год, скончался на 98 году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщили родственники политика.

В связи с кончиной Эйлвина правительство Чили объявило трехдневный траур. "Мы проведем государственные похороны, как и следует. С сегодняшнего дня в стране трехдневный траур", - заявила президент республики Мишель Бачелет.

Эйлвин родился 26 ноября 1918 года в чилийском городе Винья-дель-Мар. Его победа на президентских выборах в 1990 году ознаменовала возвращение Чили к демократии после диктатуры Аугусто Пиночета, пришедшего к власти в результате военного переворота в 1973 году.