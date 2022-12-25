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Скончался экс-глава МИД Италии Франко Фраттини

Скончался экс-глава МИД Италии Франко Фраттини Бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини умер на 66-м году жизни.
Другие страны
25 декабря 2022 г. 03:47
Скончался экс-глава МИД Италии Франко Фраттини

Бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини умер на 66-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщила влиятельная итальянская газета Corriere della Sera.

Отмечается, что Ф. Фраттини, который с января этого года был председателем Госсовета Италии, болел в течение некоторого времени. Он умер в клинике Джемелли в Риме, куда был госпитализирован ранее.

Он был главой МИД Италии в правительстве Сильвио Берлускони с 2002 по 2004 год, а также с 2008 по 2011 год. Кроме того, он занимал должность председателя Госсовета и министерские посты в кабмине Ламберто Дини (1995-1996 годы).

С 2004 по 2008 год Фраттини был еврокомиссаром и заместителем председателя Еврокомиссии. В 2018 году он был назначен спецпредставителем Италии в ОБСЕ по непризнанному Приднестровью.

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