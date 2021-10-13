О нас
Report Georgia
Аудио новости

Скончался директор Чернобыльской АЭС, руководивший ею во время катастрофы

Скончался директор Чернобыльской АЭС, руководивший ею во время катастрофы Виктор Брюханов, руководивший Чернобыльской АЭС во время катастрофы в 1986 году, умер в возрасте 84 лет.
Другие страны
13 октября 2021 г. 21:18
Скончался директор Чернобыльской АЭС, руководивший ею во время катастрофы
Виктор Брюханов

Виктор Брюханов, руководивший Чернобыльской АЭС во время катастрофы в 1986 году, умер в возрасте 84 лет.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Чернобыльской АЭС.

"Сегодня на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким", - отметила пресс-служба в "Фейсбуке".

На работу в ЧАЭС Брюханова назначили в 1970 году. Сначала он возглавлял строительство, а после этого, вплоть до апреля 1986 года, руководил станцией. После взрыва на ЧАЭС его отстранили. В июле 1988 года Брюханова приговорили к 10 годам заключения по статье 220 Уголовного кодекса УССР "Нарушение правил техники безопасности на взрывоопасных производствах и предприятиях", как и главного инженера Николая Фомина. Через пять лет Брюханова досрочно освободили.

26 апреля этого года Служба безопасности Украины опубликовала секретные документы о чернобыльской катастрофе. Среди них и первый доклад Брюханова руководству СССР с отметкой "секретно". Тогда он писал, что ситуация в городе Припять и соседних районах нормальная, а уровень радиации контролируемый.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, там взорвался четвертый энергоблок станции. На Украине были загрязнены 50 тыс. кв. км в 12 областях. В Белоруссии общая площадь радиационного загрязнения составила около 46,5 тыс. кв. км. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тыс. кв. км и населением 2,6 млн человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Грузинский актер: Сыграть любовную пару с Гамидой Омаровой было сложно
ФотоГрузинский актер: Сыграть любовную пару с Гамидой Омаровой было сложно
13 октября 2021 г. 17:54
Азерсу: Мы подготовили инфраструктуру к зиме
"Азерсу": Мы подготовили инфраструктуру к зиме
13 октября 2021 г. 17:04
Усилия Азербайджана по восстановлению освобожденных земель открывают новые возможности для Румынии
Усилия Азербайджана по восстановлению освобожденных земель открывают новые возможности для Румынии
13 октября 2021 г. 15:11
Парламент Азербайджана примет заявление в связи с Днем Победы
Парламент Азербайджана примет заявление в связи с Днем Победы
13 октября 2021 г. 14:13
Мевлют Чавушоглу предупредил Армению
Мевлют Чавушоглу предупредил Армению
13 октября 2021 г. 12:26
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку
13 октября 2021 г. 10:40
МИД Румынии: Азербайджанcкий газ может достичь больше европейских потребителей по BRUA-ЭКСКЛЮЗИВ
МИД Румынии: Азербайджанcкий газ может достичь больше европейских потребителей по BRUA-ЭКСКЛЮЗИВ
12 октября 2021 г. 12:04
В Москве состоится встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве состоится встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
11 октября 2021 г. 12:52
МИД Румынии: Наши компании заинтересованы принять участие в процессе восстановления Карабаха
МИД Румынии: Наши компании заинтересованы принять участие в процессе восстановления Карабаха
11 октября 2021 г. 12:50
Герои Гадрута
ФотоГерои Гадрута
9 октября 2021 г. 17:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi