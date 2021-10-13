Скончался директор Чернобыльской АЭС, руководивший ею во время катастрофы

Виктор Брюханов, руководивший Чернобыльской АЭС во время катастрофы в 1986 году, умер в возрасте 84 лет.

Виктор Брюханов, руководивший Чернобыльской АЭС во время катастрофы в 1986 году, умер в возрасте 84 лет.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Чернобыльской АЭС.

"Сегодня на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким", - отметила пресс-служба в "Фейсбуке".

На работу в ЧАЭС Брюханова назначили в 1970 году. Сначала он возглавлял строительство, а после этого, вплоть до апреля 1986 года, руководил станцией. После взрыва на ЧАЭС его отстранили. В июле 1988 года Брюханова приговорили к 10 годам заключения по статье 220 Уголовного кодекса УССР "Нарушение правил техники безопасности на взрывоопасных производствах и предприятиях", как и главного инженера Николая Фомина. Через пять лет Брюханова досрочно освободили.

26 апреля этого года Служба безопасности Украины опубликовала секретные документы о чернобыльской катастрофе. Среди них и первый доклад Брюханова руководству СССР с отметкой "секретно". Тогда он писал, что ситуация в городе Припять и соседних районах нормальная, а уровень радиации контролируемый.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, там взорвался четвертый энергоблок станции. На Украине были загрязнены 50 тыс. кв. км в 12 областях. В Белоруссии общая площадь радиационного загрязнения составила около 46,5 тыс. кв. км. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тыс. кв. км и населением 2,6 млн человек.