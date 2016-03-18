Скончался бывший глава МИД Германии

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Бывший министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле скончался в возрасте 54 лет.

Как сообщает Report, об этом заявили сегодня в фонде политика Westerwelle Foundation.

Вестервелле умер в университетской клинике Кельна. Причиной его смерти стали осложнения после лейкемии, сообщает фонд.

С 2001 по 2011 год Вестервелле был председателем Свободной демократической партии, а с 2009 по 2013 год возглавлял министерство иностранных дел Германии.