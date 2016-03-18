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    Скончался бывший глава МИД Германии

    Гидо Вестервелле скончался в возрасте 54 лет

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Бывший министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле скончался в возрасте 54 лет. 

    Как сообщает Report, об этом заявили сегодня в фонде политика Westerwelle Foundation.

    Вестервелле умер в университетской клинике Кельна. Причиной его смерти стали осложнения после лейкемии, сообщает фонд.

    С 2001 по 2011 год Вестервелле был председателем Свободной демократической партии, а с 2009 по 2013 год возглавлял министерство иностранных дел Германии.

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