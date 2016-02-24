Скончался брат Фиделя Кастро

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ На Кубе на 92-м году жизни умер Рамон Кастро, старший брат лидера кубинской революции Фиделя Кастро и нынешнего президента Кубы Рауля Кастро, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Рамон Эусебио Кастро Рус не принимал участия в военных действиях во время кубинской революции 1953-59 годов, так как по долгу старшего из братьев остался управлять семейной фермой и ухаживать за родителями.

Однако он выступал в роли фактического интенданта вооруженных отрядов своего брата Фиделя Кастро, снабжая их провизией, оружием и топливом, которое в условиях дефицита бензина он сам же изготовлял из спирта.

После победы революции Рамон Кастро занялся сельским хозяйством острова.

Он никогда не занимал поста министра сельского хозяйства, всегда оставаясь лишь "советником правительства", но именно его считают инициатором всех социалистических реформ в этой отрасли кубинской экономики.