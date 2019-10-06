Скончался барабанщик из группы Cream

Барабанщик известной британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер скончался в возрасте 80 лет, сообщает Mirror со ссылкой на родных музыканта.

"Нам очень грустно говорить, что Джинджер мирно скончался сегодня утром в больнице. Спасибо всем за ваши добрые слова за последние недели", — написали родные.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, последнее время музыкант находился в больнице, о чем также рассказали его близкие.

В 2016 году Бейкер перенес операцию на открытом сердце и объявил о своем уходе со сцены.

Он участвовал в записи таких успешных альбомов Cream, как Disraeli Gears, Wheels of Fire и Goodbye.

Эти пластинки не раз занимали первые позиции в музыкальных чартах Великобритании и США. А Бейкера признали одним из лучших ударников в истории рок-музыки.