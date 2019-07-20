​Скончался архитектор башни Петронас

Скончался всемирно известный аргентинский архитектор Сезар Пелли, построивший Башни Петронас в Куала-Лумпуре, которые на протяжении пяти лет были самыми высокими на планете.

Он умер в возрасте 92 лет. Как передаёт Report, об этом сообщил в Twitter губернатор провинции Тукуман Хуан Мансур.

"С огромной болью мы получили грустную весть о смерти великого архитектора Сезара Пелли. Хочу выразить мои соболезнования его семье, друзьям и коллегам", - написал чиновник.

Среди других известных творений Пелли - самый высокий небоскреб в Латинской Америке Гран Торре Сантьяго (Чили), Стеклянная башня в Испании, здания Мирового финансового центра в Нью-Йорке.