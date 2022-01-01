Скончалась знаменитая американская актриса

Американская актриса Бетти Уайт скончалась в Лос-Анджелесе, США. До празднования столетия ей оставалось чуть менее трех недель.

Американская актриса Бетти Уайт скончалась в Лос-Анджелесе, США. До празднования столетия ей оставалось чуть менее трех недель.

Как сообщает Report со ссылкой на журнал People, актриса должна была отмечать 100-й день рождения 17 января.

За свою телевизионную карьеру актриса удостоилась шести премий "Эмми" и 23 раза была номинирована на награду. Она - единственная актриса, победившая во всех возможных комедийных номинациях.

Уайт известна, в частности, по телесериалу "Золотые девочки", который начал сниматься в 1985 году и рассказывает о жизни четырех овдовевших или разведенных женщин в почтенном возрасте.