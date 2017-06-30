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    Скончалась первая женщина председатель Европарламента

    Симона Вейль умерла на 89-ом году жизни

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ На 89-ом году жизни скончалась первая женщина президент Европарламента, француженка Симона Вейль.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, бывший политик умерла в Париже.

    С.Вейль родилась в 1927 году в Ницце и в 1944 году пережила концлагерь. После этого она активно занялась политикой и была министром здравоохранения Франции при президентах Валери Жискар д‘Эстене в 70-х и Франсуа Миттеране в 90-х годах.

    С 1979 по 1982 год она занимала пост главы Европарламента. 

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