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Скелет неизвестной женщины нашли возле резиденции президента США

Скелет неизвестной женщины нашли возле резиденции президента США Следователи ФБР пытаются идентифицировать тело женщины, останки которой были найдены недалеко от пешеходной тропы в Мэриленде, примерно в миле от загородной резиденции США в Кэмп-Дэвиде.
Другие страны
18 июня 2021 г. 02:58
Скелет неизвестной женщины нашли возле резиденции президента США

Следователи ФБР пытаются идентифицировать тело женщины, останки которой были найдены недалеко от пешеходной тропы в Мэриленде, примерно в миле от загородной резиденции США в Кэмп-Дэвиде.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

Путешественники в парке Катоктин-Маунтин обнаружили кость ноги женщины в красных кроссовках днем в минувшую субботу. Целиком останки были найдены днем позже.

На теле не осталось никаких тканей, что, по мнению исследователей, означает, что она пробыла там от одного до шести месяцев. На ней была легкая одежда — это указывает на то, что на момент ее смерти погода была теплой.

На неизвестной был черный спортивный костюм. Также у нее были длинные темные волосы, заплетенные в косы. Рядом с телом была найдена сумочка Puma с набором ключей внутри и несколькими брелоками: синей черепахой, а также значками с надписями "Сальвадор" и "Любовь".

У женщины также был блестящий баллончик с защитным спреем. Следователи пока не установили причину ее смерти.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ prezidentinin iqamətgahı yaxınlığında qadın skeleti aşkarlanıb

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