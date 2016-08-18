 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Скандальный экс-посол Литвы в Азербайджане назначен послом в Латвии

    Посол уже вручил верительные грамоты президенту Латвии Раймондсу Вейонису

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Бывший посол Литвы в Азербайджане Артурас Жураускас назначен послом своей страны в Латвии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Delfi, посол уже вручил верительные грамоты президенту Латвии Раймондсу Вейонису.

    Напомним, что А.Жураускас до этого был послом в Китае, Греции и Азербайджане. Во время его дипломатической службы в Азербайджане разгорелся скандал, когда в интернет попала запись его телефонного разговора, где он нелицеприятно отозвался о Туркменистане. После этого, А.Жураускас был отозван с должности посла, в его отношении было проведено разбирательство.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi