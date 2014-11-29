Скандальные фотографии президента Франции лишили работы пятерых сотрудников Елисейского дворца

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Из-за появления в СМИ фотографий, на которых Франсуа Олланд и актриса Жюли Гайе запечатлены на террасе президентской резиденции, своих должностей лишились пятеро сотрудников из штата Елисейского дворца.

По мнению полиции, снимки парочки на мобильный телефон мог сделать кто-то из внутреннего персонала, сообщает Report со ссылкой на BBC.

Такой вывод был сделан на основании анализа ракурса фотографий: они, похоже, были сделаны со стороны жилого крыла дворца. Доступ туда имели 12 человек.

Скандальные снимки опубликовал журнал Voici. По данным издания, уволенные сотрудники работали еще при прошлом президенте Николя Саркози.

Именно связь с Гайе стала причиной расставания Олланда со своей женой Валери Триервейлер в этом году. Об отношениях президента с актрисой общественности стало известно после публикации снимков папарацци, запечатлевшего момент, когда президент на скутере подъезжает к дому, где проходили его свидания с Жюли Гайе.