Скандал не повлиял на рейтинг кандидата в президенты США Трампа

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Скандал с "женоненавистническим" высказыванием в адрес телеведущей Fox News Мегин Келли никак не повлиял на рейтинг кандидата в президенты США Дональда Трампа, его поддерживают 24% респондентов, следует из данных опроса общественного мнения Reuters/Ipsos, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

Дональд Трамп по-прежнему лидирует среди других республиканцев, предпочтение ему отдают по-прежнему 24% респондентов, другой кандидат-фаворит экс-сенатор от Флориды Джеб Буш, напротив, потерял 5% голосов и его рейтинг опустился до 12%, другие кандидаты не набрали более 8%, сообщает агентство.

Однако высокий рейтинг среди населения вовсе не гарантирует бизнесмену Трампу, что он станет кандидатом в президенты от республиканцев.

Отношения с однопартийцами испортились после скандала, связанного с комментариями Трампа, в адрес телеведущей дебатов на Fox News Мегин Келли. В пятницу, комментируя CNN манеру Келли задавать вопросы, Трамп предположил, что виной агрессии ведущей в его адрес являются особенности физиологии.

После этого организаторы конференции республиканцев в Атланте (штат Джорджия), которая состоится в понедельник вечером и считается важной с точки зрения набирающей обороты борьбы за победу на выборах президента США в ноябре 2016 года, отозвали свое приглашение, ранее высланное бизнесмену.

Среди критиков Трампа оказался, в частности, сенатор-республиканец Линдси Грэм от Южной Каролины, который заявил, что лучше республиканцам рисковать проигрышем, чем выиграть с Трампом.

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Хилари Клинтон, в воскресенье поздно вечером, назвал основных конкурентов в предвыборной гонке из числа республиканцев: первым числится бывший сенатор штата Флорида Джеб Буш, также отмечены Скотт Уолкер от Висконсина и Марко Рубио от Флориды, Дональда Трампа в списке не оказалось.