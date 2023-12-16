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СК России возбудил уголовное дело после объявления в розыск в Украине патриарха Кирилла

СК России возбудил уголовное дело после объявления в розыск в Украине патриарха Кирилла Следственный комитет РФ намерен расследовать уголовное дело о привлечении в Украине патриарха Московского и всея Руси Кирилла к уголовной ответственности.
Другие страны
16 декабря 2023 г. 16:06
СК России возбудил уголовное дело после объявления в розыск в Украине патриарха Кирилла

Следственный комитет РФ намерен расследовать уголовное дело о привлечении в Украине патриарха Московского и всея Руси Кирилла к уголовной ответственности.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что по поручению председателя СК Александра Бастрыкина "будут приняты меры к розыску сотрудников Службы безопасности и МВД Украины".

В СК назвали незаконным решение украинской стороны о привлечении патриарха Кирилла к уголовной ответственности.

Ранее МВД Украины объявило патриарха Кирилла в розыск на основании предъявленного ему обвинения сотрудниками СБУ. Согласно базе данных МВД, патриарх числится в розыске с 11 ноября.

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