СК России возбудил уголовное дело после объявления в розыск в Украине патриарха Кирилла

Следственный комитет РФ намерен расследовать уголовное дело о привлечении в Украине патриарха Московского и всея Руси Кирилла к уголовной ответственности.

Следственный комитет РФ намерен расследовать уголовное дело о привлечении в Украине патриарха Московского и всея Руси Кирилла к уголовной ответственности.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что по поручению председателя СК Александра Бастрыкина "будут приняты меры к розыску сотрудников Службы безопасности и МВД Украины".

В СК назвали незаконным решение украинской стороны о привлечении патриарха Кирилла к уголовной ответственности.

Ранее МВД Украины объявило патриарха Кирилла в розыск на основании предъявленного ему обвинения сотрудниками СБУ. Согласно базе данных МВД, патриарх числится в розыске с 11 ноября.