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СК РФ возбудил дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО

СК РФ возбудил дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО СК России возбудил уголовное дело в связи с обращением депутатов Госдумы о финансировании терроризма со стороны США и других западных стран.
Другие страны
9 апреля 2024 г. 17:43
СК РФ возбудил дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО

СК России возбудил уголовное дело в связи с обращением депутатов Госдумы о финансировании терроризма со стороны США и других западных стран.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В главном следственном управлении СК России проведена проверка по обращению группы депутатов Госдумы и иных лиц о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Russia opens criminal case against US, Western nations for alleged terrorism funding
Версия на азербайджанском языке Rusiyada ABŞ və digər Qərb ölkələrinin terrorizmi maliyyələşdirməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb

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