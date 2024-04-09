СК РФ возбудил дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО

СК России возбудил уголовное дело в связи с обращением депутатов Госдумы о финансировании терроризма со стороны США и других западных стран.

СК России возбудил уголовное дело в связи с обращением депутатов Госдумы о финансировании терроризма со стороны США и других западных стран.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В главном следственном управлении СК России проведена проверка по обращению группы депутатов Госдумы и иных лиц о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)", - говорится в сообщении.