О нас

СК Беларуси обвинил 20 человек в заговоре с целью захвата власти

СК Беларуси обвинил 20 человек в заговоре с целью захвата власти Следственный комитет (СК) Беларуси начал заочное производство в отношении находящихся за рубежом 20 человек, которым инкриминируются участие в заговоре с целью захвата государственной власти и экстремизм.
Другие страны
25 января 2024 г. 11:04
СК Беларуси обвинил 20 человек в заговоре с целью захвата власти

Следственный комитет (СК) Беларуси начал заочное производство в отношении находящихся за рубежом 20 человек, которым инкриминируются участие в заговоре с целью захвата государственной власти и экстремизм.

Как сообщает Report, об этом сообщило следственное ведомство в социальных сетях.

"Следственным комитетом начат процесс специального производства в отношении 20 так называемых аналитиков [экс-кандидата в президенты Светланы] Тихановской, которые присоединились к заговору с целью захвата государственной власти в Республики Беларусь неконституционным путем, вошли в экстремистские формирования, созданные для обеспечения эффективности преступной деятельности", - отметили в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Belarus accuses 20 people of conspiracy to seize power

Экслюзивные новости

Сербский политолог: Азербайджан уже достиг больших успехов в диалоге с Арменией
Сербский политолог: Азербайджан уже достиг больших успехов в диалоге с Арменией
25 января 2024 г. 11:55
Пакистанский эксперт: ПАСЕ не показал эффективность в урегулировании ни одного конфликта
Пакистанский эксперт: ПАСЕ не показал эффективность в урегулировании ни одного конфликта
25 января 2024 г. 10:24
Депутат ПАСЕ: Планы по ограничению полномочий Азербайджана в ассамблее политически мотивированы
Депутат ПАСЕ: Планы по ограничению полномочий Азербайджана в ассамблее политически мотивированы
24 января 2024 г. 12:52
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Профессор из Венгрии: Брюссель часто позволяет себе вмешиваться во внутренние дела других
Профессор из Венгрии: Брюссель часто позволяет себе вмешиваться во внутренние дела других
23 января 2024 г. 15:51
Политолог: Мир между Баку и Ереваном устранит возможность использования ситуации третьими странами
Политолог: Мир между Баку и Ереваном устранит возможность использования ситуации третьими странами
23 января 2024 г. 14:29
Депутат ПАСЕ: Ассамблея не выиграет от оспаривания полномочий азербайджанской делегации
Депутат ПАСЕ: Ассамблея не выиграет от оспаривания полномочий азербайджанской делегации
23 января 2024 г. 14:08
Пакистанский эксперт: Франция создает преграды своими действиями нормализации между Баку и Ереваном
Пакистанский эксперт: Франция создает преграды своими действиями нормализации между Баку и Ереваном
23 января 2024 г. 12:46
Польский политолог: Азербайджан разделяет цели экологической повестки Европы
Польский политолог: Азербайджан разделяет цели экологической повестки Европы
22 января 2024 г. 14:18
Евгений Михайлов : Успехи Азербайджана раздражают некоторых в ЕС и на Западе
Евгений Михайлов : Успехи Азербайджана раздражают некоторых в ЕС и на Западе
19 января 2024 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi