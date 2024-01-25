СК Беларуси обвинил 20 человек в заговоре с целью захвата власти

Следственный комитет (СК) Беларуси начал заочное производство в отношении находящихся за рубежом 20 человек, которым инкриминируются участие в заговоре с целью захвата государственной власти и экстремизм.

Следственный комитет (СК) Беларуси начал заочное производство в отношении находящихся за рубежом 20 человек, которым инкриминируются участие в заговоре с целью захвата государственной власти и экстремизм.

Как сообщает Report, об этом сообщило следственное ведомство в социальных сетях.

"Следственным комитетом начат процесс специального производства в отношении 20 так называемых аналитиков [экс-кандидата в президенты Светланы] Тихановской, которые присоединились к заговору с целью захвата государственной власти в Республики Беларусь неконституционным путем, вошли в экстремистские формирования, созданные для обеспечения эффективности преступной деятельности", - отметили в ведомстве.