Ситуация с электричеством на Кубе осложняется проблемами с водоснабжением

Ситуация с практически полным отключением электричества на Кубе осложняется проблемами с водоснабжением.

Ситуация с практически полным отключением электричества на Кубе осложняется проблемами с водоснабжением.

Как передает Report , об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что во многих домах Гаваны отключают воду.

В последнее время перебои с водоснабжением в разных районах Гаваны возникают часто, однако сейчас ситуация осложнилась, так как отсутствие электричества нарушает систему поставок воды.

Света по-прежнему практически нет на всей территории Кубы. Исключение составляют туристические зоны, где в отелях работают аварийные генераторы и солнечные панели. Жители Гаваны сообщают, что дизельные генераторы выходят из строя. На заправках, где и в обычное время бензин в дефиците, можно наблюдать большие очереди из машин.

В субботу власти предупредили население о приближении к берегам Кубы очередного тропического шторма - "Оскар", который сформировался около Доминиканской Республики. В ближайшие два дня он, как ожидается, затронет восток Кубы.