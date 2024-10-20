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Ситуация с электричеством на Кубе осложняется проблемами с водоснабжением

Ситуация с электричеством на Кубе осложняется проблемами с водоснабжением Ситуация с практически полным отключением электричества на Кубе осложняется проблемами с водоснабжением.
Другие страны
20 октября 2024 г. 03:05
Ситуация с электричеством на Кубе осложняется проблемами с водоснабжением

Ситуация с практически полным отключением электричества на Кубе осложняется проблемами с водоснабжением.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что во многих домах Гаваны отключают воду.

В последнее время перебои с водоснабжением в разных районах Гаваны возникают часто, однако сейчас ситуация осложнилась, так как отсутствие электричества нарушает систему поставок воды.

Света по-прежнему практически нет на всей территории Кубы. Исключение составляют туристические зоны, где в отелях работают аварийные генераторы и солнечные панели. Жители Гаваны сообщают, что дизельные генераторы выходят из строя. На заправках, где и в обычное время бензин в дефиците, можно наблюдать большие очереди из машин.

В субботу власти предупредили население о приближении к берегам Кубы очередного тропического шторма - "Оскар", который сформировался около Доминиканской Республики. В ближайшие два дня он, как ожидается, затронет восток Кубы.

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