Наверх

Генсек ООН: Ситуация с COVID-19 требует беспрецедентных мер

​Ситуация с COVID-19 требует беспрецедентных мер, заявил генсек ООН

Ситуация с пандемией коронавируса беспрецедентна и требует принятия беспрецедентных мер.

Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Ситуация с этим вирусом беспрецедентна и требует беспрецедентного ответа. Мы скорбим по ушедшим и крайне обеспокоены тем, что последует еще много (смертей – ред.), особенно в наиболее уязвимых странах", - сказал Гутерреш.

По его словам, ООН полностью вовлечена в борьбу за спасение жизней, за недопущение голода, за облегчение страданий. Организация участвует в планировании восстановления стран от последствий коронавируса, добавил он.

"Больше всего в борьбе с пандемией необходимо единство - единство между правительствами и между людьми", - заявил генсек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!